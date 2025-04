LEITUD Politsei otsib Tallinnas kahte väikest last

Täna varahommikul teatati politseile, et 5-aastane Thor ja 6-aastane Verni on ise Tallinnas Energia tänaval asuvast kodust lahkunud. Politsei ja laste lähedased on alustanud poiste otsinguid. Kontrollitud on nende kodu lähedal asuvaid mänguväljakuid ja parke, seni tulemusteta. Politsei on kaasanud otsingutele hulgaliselt patrulle ning politseikoerad. Samaaegselt kontrollitakse ka kaamerasalvestusi, kuhu poisid võisid peale jääda.