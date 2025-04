Virumaal algab rändekriisi läbiharjutav õppus KILP

PPA õppuse juhi Indrek Püvi sõnul on pikalt ette planeeritud ühisõppuse KILP eesmärk koostöös Kaitseliidu ja Kaitseväega harjutada läbi erinevaid situatsioone tavaolukorrast kuni riigikaitselise kriisi ja sõjaeelse ajani. «Ränderünde oht on viimaste aastate jooksul kasvanud, mistõttu tuleb ka Eestis sellisteks olukordadeks harjutada. Me pole küll olnud samasuguse ründeründe surve all olnud nagu näiteks Soome, Läti, Leedu või Poola, aga ei ole välistatud, et midagi sellist tehakse ka meie vastu,» rääkis Püvi.