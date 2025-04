Eesti küberõppustel on kokku osalenud üle 380 Ukraina kübereksperdi

«Viimaste küberõppuste käigus oleme märganud Ukraina noorte seas paljulubavaid uusi talente. Need õppused pakuvad väärtuslikku meeskonnatöö kogemust küberrünnakutele reageerimisel. Võime meeskonnana koostööd teha ja teavet jagada on küberohtudega võitlemiseks hädavajalik,» ütles Merle Maigre.

Tallinna mehhanism on koostööalgatus, mille eesmärk on toetada Ukraina küberturvalisuse ning kübervastupanuvõime parendamist koostöös 11 doonorriigiga.

«Algatus rõhutab Eesti pühendumust Ukraina kriitilise infrastruktuuri küberturvalisuse tugevdamise toetamisele, edendades samal ajal rahvusvahelist koostööd Tallinna mehhanismi vahendusel. Kuna Ukraina kübervastupidavus on olulisem kui kunagi varem, loodame jätkuvale koostööle riikliku küberturvalisuse koordineerimiskeskusega, et tulevikus rohkem õppusi ja partnerlust luua,» ütles Andres Ääremaa, ESTDEV-i digisiirde programmijuht.

«Pole üllatav, et Eesti toetab Ukrainat kõigi meie käsutuses olevate vahenditega – üks võtmevaldkondi on küberturvalisus, kus meie lipulaevaks on Tallinna mehhanism. Sõda, millega Ukraina praegu silmitsi seisab, iseloomustab lisaks Venemaa jõhkratele raketirünnakutele tsiviilelanike vastu ka pidev agressioon kübervaldkonnas. Kogu koostöö vältel oleme näinud meie Ukraina partnerite märkimisväärset pühendumust ja asjatundlikkust. Olen kindel, et meie ühised pingutused mängivad olulist rolli Ukraina kübervastupidavuse tugevdamisel,» märkis Eesti suursaadik Ukrainas Anneli Kolk ürituse avamisel.