Rinnavähi sõeluuringule oodatakse tänavu rekordarv naisi

Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloog Riina Kütner rõhutas, et sõeluuring aitab igal aastal päästa sadade naiste elu, sest pahaloomuline kasvaja leitakse regulaarse uuringuga tihtipeale enne, kui see hakkab enesetundes märku andma.

Varajases ehk esimeses või teises staadiumis avastatud kasvaja puhul on viis aastat pärast diagnoosi saamist elus enam kui 90 protsenti naistest, sõeluuringu väliselt leitud rinnavähiga naiste puhul on see näitaja aga 74 protsenti.