Lääne prefektuuri pressiesindaja sõnul edastati kannatanule väidetavalt Swedbanki pangalink, millele ta sisestas korduvalt Mobiil-ID PIN 1 koodid. Kannatanuga seonduvatelt kontodelt on võõrastele kontodele üle kantud kokku 5000 eurot.

Möödunud nädalal Kuku saates «Krimiraadio» külas olnud Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse kinnitas, et veebikelmid on muutunud üha aktiivsemaks. Kui mullu esimese nelja kuuga registreeriti Ida prefektuuris 64 telefoni teel toime pandud kelmust, siis tänavu samal perioodil on neid juba 122.