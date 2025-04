Eesti meresõitjate seljatagune läks Ahvenamaa vetes kindlamaks

Trossi Eesti juht Rait Killandi märkis, et Ahvenamaaga on koostööd tehtud alates 2022. aastast, mil sõlmiti leping Soome merepäästega. «Vajadusel oleme oma liikmeid Ahvenamaa piirkonnas suutnud tehniliselt toetada ka varem,» lisas Killandi. «Samas on nad iseseisev organisatsioon ning igakordne abioperatsioon vajas eraldi asjaajamist.»