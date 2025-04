FOTOD Heategevuslikul õhtusöögil presidendiga koguti lastele mitukümmend tuhat eurot

Oma kõnes märkis president: «Lapsed ei ole mitte ainult meie rahva, keele ja kultuuri hoidjad, vaid nad on ka otseselt meie enda kaitsjad. Nagu ütles hiljuti lahingtraumade ja depressiooniga võitlev kaitseväe veteran Artjom Heinsaar: «Mind hoiab minu tütar.» Näidakem ka edaspidi veenvalt, et meil ei ole ükskõik, vaid et me hoolime. Hoolime oma veteranidest, hoolime oma lastest, hoolime oma liitlastest, hoolime Ukrainast, ja hoolime oma tulevikust.»