Zelenskõi kritiseeris Putini relvarahu

«Nüüd on veel üks manipulatsioonikatse, et mingil põhjusel peaksid kõik ootama 8. maini ja alles siis tulistamise lõpetama tagamaks Putinile tema paraadi ajaks rahu ja vaikus. Meie väärtustame inimelusid ja mitte paraade. Seepärast usume meje ja usub maailm, et pole mingit põhjust oodata 8. maini. Samuti ei kõla hästi tulistamise peatamine mõneks päevaks, et pärast seda saaks tapmine jätkuda,» rääkis riigipea.