«Ta pidi pidevalt käed roolilt ära võtma»: mida teha, kui taksojuhi tervislik seisund paneb muretsema?

Märtsi lõpus hilines Aleksandr tööle ja tellis takso. Juhi kummaline käitumine jäi talle kohe silma. «Iga mõne sekundi tagant ta võttis käed roolilt ära, ta jõnksus närviliselt. Kui me sõitsime mööda tiheda liiklusega tänavat, hakkasin tõsiselt meie turvalisuse pärast muretsema, sest mõnes olukorras olnuks vaja kiiret reageerimist,» kirjeldas Aleksandr.

Vahel raputas juht pead või kangutas paaniliselt oma jopet – Aleksandril puudus kindlus, et vajadusel suudab juht kiiresti reageerida. «Mida sellises olukorras teha, ei ole selge. Tal on ju juhiluba ja taksolitsents, mis tähendab, et ka kehtiv arstitõend…» arutleb ta.