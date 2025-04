KUKU Endine sotsiaalminister: ootasin sõnumit, et Pihlakodu hooldaja tuleb kinni panna

Avalikkust on šokeerinud kaks hooldekodu juhtumit järjest: nii vägistamine Pihlakodus kui dementse hoolealuse surnukspeksmine Südamekodus. Kütt nentis, et sellised juhtumid panevad halva märgi kogu süsteemile üldiselt. «On kahetsusväärne, et eelmise aasta lõpus pidin dispuuti pidama teemal, et ainult väga kõrge hooldekodu kohatasuga saabki tagada kvaliteetset teenust, siis tegelikult see nii ei ole,» märkis ta.