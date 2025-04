Linnavalitsus võttis vastu USA saatkonna detailplaneeringu

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus (SDE) rõhutas, et Tallinna linnale on Ameerika Ühendriikide saatkonna planeeringu vastuvõtmine oluline otsus. «Saatkonnahoonega rajamisega kokku lepitud ajakavas edasi liikumine on linna jaoks väga oluline Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhete hoidmisel ja edendamisel kaasaegse maailma keerulises julgeoleku kontekstis,» rääkis Lippus.