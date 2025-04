Suvest lisandub Eestisse uus kool, direktoriks saab praegune Maarjamaa hariduskollegiumi juht

Ministeeriumi riigikoolide ja varade osakonna juhataja Priit Valk sõnas, et Kristin Hollo direktoriks valimise kasuks rääkis pikaaegne juhtimiskogemus haridusvaldkonnas ning tema visioon uue ühendõppeasutuse tulevikust. «Usun, et Kristin Hollo suudab koolipered liita nii, et igast koolist võetakse kaasa väärtuslikud kogemused ning ühiselt luuakse laste arengut parimal viisil toetav õpikeskkond.»