«Tallinna linn investeerib kooliõpilaste toitlustamisse märkimisväärset ressurssi eesmärgiga, et kvaliteetne kooli- ja lasteaiatoit oleks lastele kättesaadav. Aga kui me vaatame rahuloluküsitluste tulemusi, siis nendega ei saa rahule jääda. On neid lasteasutusi, kus rahulolu koolitoiduga on päris kõrge, ja on teisi, kus see on lubamatult madal. Sellest tulenevalt oleme võtnud uue lähenemise, mis võimaldab edaspidi koolil koolitoitlustajaga leping üles öelda, juhul kui rahulolu koolitoiduga on madal,» rääkis Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).