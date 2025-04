KUKU Suur probleem: välisvangid tahaksid Eesti vanglas suitsu teha

Valitsus andis hiljuti mandaadi vanglarendi läbirääkimiste alustamiseks ning vanglateenistuse juhi sõnul ongi need juba alanud. «Me räägime kindlas kõneviisis. Ka sellel nädalal meie läbirääkimiste tiim oli Rootsis,» sõnas Kuuse ja lisas, et just rootslastega ka kõige aktiivsem suhtlus praegu käib. Ta avaldas lootust, et maikuu jooksul suudetakse välislepingu olulisemad punktid ära sõnastada.

Rääkides täpsemalt käimasolevast arutelust, on Kuuse sõnul üks põnevamaid jututeemasid hetkel tubakas. «On mõned kohad, kus on keerulisemad arutelud. Näiteks on üldteada, et Eesti vanglad on tubakavabad, ülejäänud Euroopa riikides see päris nii ei ole,» selgitas vanglateenistuse juht. Tema sõnul tundub see arutelu kohati absurdne, sest tubaka kahjulik mõju on kõigile teada. «Ometi see on selline teema, mis võtab päris palju tähelepanu.»