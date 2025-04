Selleks, et detailide lihvimiseni jõuda, peab esiteks saabuma Ukraina palve. «Ja selleks, et Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa initsiatiiviga edasi minna, peaksid riigid hakkama välja ütlema, kui palju nad reaalselt on valmis panustama. Ja loomulikult kõige suurem eeldus on üldse see, et vaherahu sõlmitakse. Jutt on olnud sellest, et me lähme rahu tagama, mitte sellest, et keegi läheb sinna võitlusesse. Need on olulised eeltingimused. Selleks ka meiepoolne käik, et protsessiga saaks edasi minna ja motiveerida ja julgustama ka teisi riike seda välja ütlema.»