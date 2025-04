«Ega seal midagi keerulist ei olnud. Tulid Ameerika Ühendriikidest Eestisse ja see, et NATO riigid logistika korraldamisel on kasutanud Antonov An-124 lennukit, ei ole mingi erakordne sündmus,» rääkis kaitseinvesteeringute keskuse juht Magnus-Valdemar Saar sündmuse järel Postimehele.

See on majanduslikult soodne ja tehniliselt väga võimekas, üks suuremaid transpordilennukeid igapäevases käibes. Teatavasti veel suurem on sõja alguses Hostomeli lennuväljal olnud ja hävinud Mriya ehk Antonov An-225. Aga selle lennuki kasutamine on üsnagi levinud. Kui ma kunagi teenisin Afghanistanis, siis Afganistani operatsioonid olid väga suurel määral toetatud sama lennuki poolt.»