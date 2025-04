Politsei tuletab meelde: agressiooni toetavad koosolekud on keelatud

Põhja prefekt Ats Kübarsepp tuletab meelde, et Eestis on keelatud kõik koosolekud, kus kasutatakse agressorriigi sümboolikat, õhutatakse vaenu või toetatakse muul viisil agressiooni. «See tähendab, et ei tohi toimuda rongkäike, kogunemisi ega kõnepidamisi, mis propageerivad sõda ja toetavad sümbolite, sõnade või tegudega Putini režiimi sõjakuritegusid Ukrainas,» ütles prefekt.

Kuna Põhja ja Ida prefektuuri tööpiirkonnas on varasematel aastatel taolised kogunemised toimunud ning ka tänavu on tõenäosus spontaanseteks kogunemisteks, siis kehtestati 8.-10. maiks avalike koosolekute keeld täiendavalt prefektide korraldustega.