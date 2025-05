Zelenskõi sõnul tuleks kõik Venemaa sanktsiooonid sünkroniseerida

«Täna on meil uued sanktsioonid ja uued sanktsioone puudutavad otsused ehk kokku kolm sanktsioonipaketti. Tõkestame arvukate üksuste – ettevõtete ja isikute – tegevuse, kes kahjuks ühel või teisel viisil Venemaa heaks töötavad. Nad abistavad Vene armeed ja okupatsioonistruktuure meie maal – Krimmis ja Donetski oblastis,» sõnas riigipea.

«Seekord on sanktsioonid suunatud ka nende vastu, kes kahetsusväärselt teenivad Vene propagandat ja osalevad infooperatsioonides Ukraina ja ukrainlaste vastu. Kõige olulisem praegu on, et meie riigi sanktsioonid oleksid sünkroniseeritud meie partnerite omadega,» rõhutas Zelenskõi.