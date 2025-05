Baltimaade suurim vanatehnikalaat avab pühapäeval Eesti vanasõidukite hooaja

Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto liige Priit Pedak märkis, et tegu pole pelgalt laadaga – see on kogukonnaüritus ning kollektsionääride ja restauraatorite kohtumispaik, kus põimuvad ajalugu, suhtlemine ja tehnikakirg. Kohal on oma ala eksperdid, kellelt saab abi vanade esemete taastamisel ja hindamisel.

Pedak lisas, et uute asjade müümist laadal ei soosita. «Meie sündmuse läbiv sõnum on, et igas vanas asjas peitub uus võimalus ning rooste ei ole lõpp – see on algus! Kui midagi saab veel parandada, siis tuleb seda hoida. Just see mõtteviis on aidanud kaasa sadade ajalooliste sõidukite taastamisele Eestis. Meil jõuab iga aastaga üha rohkem restaureeritud mootorrattaid ja autosid „musta numbri“ ehk vanasõiduki staatuse vääriliseks. See on tunnustus, et rohkem kui 35 aastat vana sõiduk on originaalitruult taastatud.»