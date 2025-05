Riik ahvatles tuuleparkide arendajaid kuldsesse lõksu

Põltsamaa vallas on enne 15. maid tulevat tuuleparkide eriplaneeringu peatamise hääletust õhk pingest paks. «Me ei saa vastutada selle eest, mida arendajad ja riik omavahel kokku lepivad, see on natuke absurdne! Riik on paraja supi kokku keeranud!» tõrjub vallavolikogu esimees Indrek Eensalu Utilitase ähvardust nõuda valla käest sisse riigile makstud tagatisraha lubaduse eest hakata kahe aasta pärast tootma kindlas mahus tuuleenergiat. Kui lubadus peab, kuldab riik Utilitase toetustega üle, kui plaan uppi lendab, jääb Utilitas tagatisrahast ilma.