INIMESTEST AEGAMÖÖDA Peep Puks. Kuskil peab alguskokkukõla olema

1944. aasta märtsipommitamisest on Peebul meeles punetav taevas Tallinna kohal. Kivimäe, kus ta sündis ja kasvas, oli siis Nõmme linna osa. Plahvatuste helisid Peep ei mäleta. Ainult tulekahjude kuma. Väikevend Tiit seda näha ei saanud, vaid kuulda võis ta sõda ema kõhust. Vennas Tiit sündis 10. juunil 1944 ja jäi Peebu väikevennaks kuni surmani 2009. aastal. Vennas oli hella hingega, ütleb Peep Tiidu kohta. Uue Eesti algusaastatel läks Tiit tööle vastloodud Tallinna laste turvakodusse, mis algul kandis Lilleküla turvakodu nime. Elu viimastel aegadel pani Tiit Lahemaa maakodus kirja oma turvakodus töötatud aja mälestused. Nägi neid raamatuna, ilmununa. «Varjupaik» on raamatu nimi. Suurima tänuga. Väikeveli. Sellise pühenduse on ta kirja pannud suurele vennale kingitud raamatusse, mille Peebu käest lugemiseks laenan.