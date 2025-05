INTERVJUU Jevgeni Ossinovski: Mihhail Kõlvarti valulik reaktsioon on tulnud üllatusena

​Ossinovski (SDE) on esimene mittekeskerakondlik pealinna juht viimase 15 aasta jooksul, aga 39-aastane meer ei taha otse öelda, et ta on selle üle uhke, kuid on samas kindel, et võimu muutus oli Tallinnale hädavajalik.

Meedias on tema juhitud Isamaa, SDE, Reformierakonna ja Eesti 200 linnavalitsust nimetatud halliks ja igavaks, ei ole nagu ei suurt läbikukkumist ega suuri saavutusi, mõni sõnasõda sekka. Linnapea ütleb muiates vastu, et meedia kiidab võimulolijaid väga harva, mis on tema arvates demokraatlikus ühiskonnas täiesti normaalne.

Klaarime ühe asja ära. Kas on ikka normaalne, et te saate pärast viimast suurt palgatõusu rohkem palka kui Eesti Vabariigi peaminister? (Ossinovski Tallinna linnapea põhipalk, mis ei sisalda muid boonuseid-lisatasusid, on 9600 eurot, peaminister Kristen Michalil 9013 eurot bruto – toim.)