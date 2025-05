Alutaguse vallas uppus eakas meesterahvas

Laupäeval kell 11.21 helistas häirekeskusesse mees, kes teatas, et tema isa on üleeile õhtust saadik kadunud. Viimane kord nähti teda saunas. Sauna taga on Tagajõgi. Jõgi saab alguse Tudu järvest ja suubub Rannapungerja jõkke.