Irja Lutsar terviseametile: noroviirus siiski ei saa veetorudes iseseisvalt elada

Terviseameti andmetel põhjustas Ülenurme, Soinaste ja Tõrvandi piirkonnas märkimisväärsele hulgale inimestest kõhuhäda noroviirus. Terviseameti nakkushaiguste osakonna teenusejuht Juta Varjase nentis, et ei saa päriselt välistada, et need inimesed, kel viirus tuvastati, said nakkuse kraanivee kaudu. Ettevaatusabinõuna taastas terviseamet soovituse joogivett enne tarvitamist keeta, kuniks on selgunud viimaste veeproovide tulemused.

Selle peale kirjutas viroloog Irja Lutsar sotsiaalmeedias, et on väga ebatõenäone, et on tegemist reovee lekkega joogivette, noroviirus aga erinevalt bakteritest veetorudes iseseisvalt elada ei saa. «Siiani on kõik proovid negatiivsed. Küll aga on sellel aastal kogu maailmas suurenenud noroviiruste levik ja neid on leitud ka selle puhanguga seotud haigetelt.»