JÄRELVAADATAV Peaprokurör Astrid Asi arutles riigikogu erikomisjoniga erinevaid teemasid

Samuti puudutati kohtumenetluste venimise probleemi. Asi tunnistas, et ootused kiirematele menetlustele on mõistetavad, kuid rõhutas, et Eesti õigussüsteem on Euroopa kontekstis üks tõhusamaid. Kuigi kiirust võiks veelgi tõsta, eeldaks see tema hinnangul lisarahastust ning ka siis tuleks arvestada personalipuudusega. Lisaks meenutas ta, et üldmenetluste eesmärk on võimaldada põhjalikku tõendite läbivaatamist. «Kui hakata piire tõmbama, siis tekib see küsimus, et kas me hakkame piirama inimese õigust,» rõhutas ta.