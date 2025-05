POSTIMEES GRÖÖNIMAAL Gröönlased ei usu julgeoleku ettekäänet

Hiinlased ihkavad siinseid uraanimaardlaid, kuid 2021. aastal keelustas Gröönimaa uraani kaevandamise ja saare lõunaosa pisikeses Narsaqi linnas jäi firma Energy Transition Minerals arendus pooleli. See Austraalias Perthis asuv kaevandusettevõte kuulub osaliselt just Hiina valitsuse toetatud Shenghe Resourcesile. Firma on nende plaanide takistamise tõttu Gröönimaa kohtusse kaevanud, nõudes õigust maardla avamiseks või kuni 11,5 miljardi dollari suurust hüvitist, kirjutas märtsis The Guardian. Kui kohus võtab hagi menetlusse, peaks kohalike tulise vastuseisu esile kutsunud kaevanduse saatus selguma veel sel aastal.

Gröönimaa suuruselt teise linna Sisimiuti stiilinäide, kuidas sügaval Arktikas ringi liikuda. Linnade vahel teed puuduvad, seega tuleb mootorsaani omamine kasuks. Foto: Madis Veltman

Ükskõiksus kohalike soovide suhtes

Berrissoul ütles Postimehele, et see omamoodi kullapalavik näitab suurriikide ükskõiksust kohaliku kogukonna suhtes. Prantsuse teledokumentalist lisas, et kui Gröönimaale peaksid ilmuma rohelised mehikesed nagu 2014. aastal Krimmis – kus ta samal aastal ka ise viibis –, tähendaks see, et USA koos Trumpiga käitub samamoodi nagu Putini juhitav Venemaa.

«Võib-olla peavad need autoritaarsed juhid Gröönimaad sarnaselt Krimmiga lihtsalt mingiks territooriumiks, kohaks, mille suurriigid 18. või 19. sajandil enne õigusriiki lihtsalt endale võtsid. See on kummaline ja isegi hirmutav,» mainis Berrissoul.

Parlamendisaadik Lynge loodab enda sõnul Trumpi administratsiooni mõistvat, et teiste rahvaste ähvardamine ei aita ja et liidud on palju olulisemad kui ühe või teise valitsuse kukutamine.

Pipaluk Lynge – Gröönimaa parlamendi liige, endise peaministri partei Inuit Ataqatigiit liige rääkis Postimehele Gröönimaa parlamendis, et Gröönimaal on kartus taanlaste lahkudes võib USA neid annekteerida. Foto: Madis Veltman