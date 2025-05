Kultuuriministeerium alustas Estonia juurdeehituse arhitektuurikonkursi ettevalmistust

«Oleme kokku kutsunud erinevad teemaga seotud osapooled, kel rahvusooperi kavandatava juurdeehituse puhul on mängida oluline roll. Üheskoos leiame kindlasti lahendused, kuidas edasi liikuda,» rääkis Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Merilin Piipuu.

«Olen kindel, et arhitektuurikonkursi ettevalmistamine koostöös kõigi asjaomaste osapooltega on sisuline samm edasi Estonia juurdeehituse kui olulise riikliku kultuuriobjekti valmimise suunas. See loob võimaluse keskenduda juurdeehituse tegelikule sisule ja eesmärkidele, mitte üksnes kaudsetele oletustele ja väidetele. Oleme estoonlastena valmis panustama töögrupi tegevusse kogu oma teadmiste- ja kogemustepagasiga,» ütles Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten.