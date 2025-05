Rahandusminister Jürgen Ligi ja suurärimehe Parvel Pruunsilla vahel käinud kohtuvaidluses nõudis Pruunsild, et Ligi lükkaks ümber tema suhtes esitatud väited nii ajakirjanduse- kui ühismeedia vahendusel.



«Kunagi viis aastat tagasi on mulle helistanud ajakirjanik, esitanud oma versiooni Parvel Pruunsilla huvide konfliktist poliitikas, mida ma olen kinnitanud. Aga siis on sellest tehtud hulk tõlgendusi ja ajakirjaniku tekst on omistanud mulle. Pruunsild tahab saada minult ülestunnistust, et kõik see, mida inimesed mõtlevad, on ümber lükatud,» rääkis Ligi Kanal 2 uudistesaates «Reporter» novembris.



Kohtuvaidluses olid arutluse all mitu erinevat küsimust, sealhulgas vaieldi selle üle, kas Parvel Pruunsild on poliitik. Lisaks oli arutluse all küsimus Pruunsilla seotusest II pensionisamba lammutamisega.