KUKU Kapo asejuht: teisel pool piiri on tänavu oodata suuremaid pidustusi

Sarnaselt varasemate aastatega korraldatakse Ivangorodis suur kontsert ning ettevalmistustega on alustatud varakult. «Selline tüüpiline propagandaaktsioon, mis on suunatud Eesti poole. Kontserdikava on meile teada,» nentis Tori.

Hiljutisest kapo aastaraamatust sai lugeda aga sellest, kuidas Ida-Virumaa huvihariduse õpetajad viisid kohalikud lapsed Krimmi propagandareisile. «Kui 9. mail läheb mõni klassijuhataja koos oma klassiga pronkssõdurile lilli viima, siis kas selle klassijuhatajaga peaks vestlema teie või keegi teine?» uuris saatejuht Ainar Ruussaar. Tori märkis, et vajadusel vestleks õpetajaga ka kapo, kuid samas on see laiem küsimus ühiskonnale. «Et mis on tolereeritav tegevus? Kuidas seda nähakse laiemalt ja kas see on ka küsimus tema enda kolleegide poolt? Või küsimus haridussüsteemis?» arutles Tori.