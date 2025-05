FOTOD Jaanilinn valmistub 9. maiks: võsa on läinud, mõned tammed ka

Kohalikud narvakad kirjeldasid Postimehele, et Jaanilinn on ala puhastanud ning seetõttu tundub peoala suurem. Varem oli seal võsa ees ja vanad tammed. Esimest korda 25 aasta jooksul on kaldapealset puhastatud. Ehkki Vene poole eesmärk on vastupidine, täheldas üks narvakas, et nüüd paistavad Jaanilinna paremini ära ka Narva linnuses uhkelt lehvivad Ukraina, Euroopa ja Eesti lipud.