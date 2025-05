Karis ÜRO peasekretärile: Eesti jätkab tööd ÜRO reformimiseks

Eesti riigipea sõnul on ÜRO Eesti jaoks oluline ja Eesti jääb ÜRO toetajaks. «ÜRO vajab ambitsioonikaid reforme, et 21. sajandil oma eesmärke täita ja Eesti jätkab omapoolset tööd reformide elluviimiseks,» kinnitas president Karis ja märkis, et reformi vajab ka ÜRO Julgeolekunõukogu. «Julgeolekunõukogu töö on muutunud ebafunktsionaalseks, see õõnestab kogu ÜRO mainet ja vajab muutmist. Eesti on reformist rääkinud juba kaua. Möönan, et see on keeruline, aga mitte võimatu ja Eesti pakub omalt poolt maksimaalset tuge.»