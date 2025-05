Esmalt mõned arvud. Eesti maismaapiir Venemaaga on kokku 135 kilomeetrit pikk. Sellest on praegu täielikult välja ehitatud (paigaldatud viivitusaed, tehtud juurdepääsu- ja patrullteed) umbes 60 kilomeetrit. Videoseire seadmed on paigaldatud esimesele 23,5 kilomeetri pikkusele lõigule. Teisel lõigul sama töö käib. Viivitus­aiaga, millel lõiketraat, on piir praeguseks kaetud ligikaudu 90 kilomeetri ulatuses, sealhulgas nimetatud 60 kilomeetri pikkuses osas. Selle aasta lõpuks saab paika veel 15 kilomeetrit viivitusaeda.