Podoljak hoiatas mitmesuguste Venemaa provokatsioonide eest

«Mis puudutab provokatsioone, siis diktaator Vladimir Putin on pärit konkreetsest eriteenistusest ja nende jaoks on provokatsioon element, kohustuslik element töös, mida nad teevad. Ja me nägime, kui ta 2000. aastal võimule tuli, et Tšetšeenia sõda algas vastavate provokatsioonidega. Ja üldiselt kasutavad nad pidevalt oma kodaniku ja oma riigi ründamise elementi erinevatel viisidel,» seletas nõunik.

«Ja nad võivad seda põhimõtteliselt teha, vaatamata asjaolule, et kahekümne esimesel sajandil on ilmne, kes mida teeb. See tähendab, et kõigi terrorirünnakute puhul, mida nad korraldavad, on motiivid ilmsed, kes seda tegi. Kuid nad võivad ikkagi oma ühiskonda provotseerida, et saavutada teatud propagandaefekt,» jätkas Podoljak.