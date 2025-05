Saaremaa demineerimistööde käigus leiti üle 1500 lõhkekeha

Demineerimistööde perioodil andsid Muhu ja Saaremaa inimesed 18 korral teada lõhkekehadest, kust kokku leiti ligi 100 lõhkekeha. «Hea meel on tõdeda, et teadlikkus plahvatusohust on paranenud ja inimesed annavad lõhkekehadest teada, kartmata karistust vabatahtlikust loovutamisest,» ütles demineerimistööde juht.