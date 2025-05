Tallinna linnavolikogu liikme ja endise Põhja-Tallinna linnaosavanema Manuela Pihlapi sõnul andis Pelguranna trammiliini rajamise vastu Puhangu tänavale allkirja 3702 inimest. «Tallinna linnavalitsus on teatanud, et kuigi allkirju on andnud kokku rohkem kui üks protsent Tallinna elanikest, ei ole linnavalitsusel seadusest tulenevat alust, et kontrollida, kas kogutud allkirjadest on ikka vajaliku ühe protsendi andnud hääleõiguslikud linnaelanikud,» ütles Pihlap.