Kultuurikomisjon esitab ERRi nõukogu liikmekandidaatideks Rebase ja Nõgene

Komisjoni esimees lisas, et rahvusringhäälingu tähtsus ja roll usaldusväärse info edastajana suureneb veelgi, kuna maailma infoväli on kiires ja drastilises muutumises. «Seetõttu on ERRi nõukogul palju abi Raul Rebase kui kõrgelt hinnatud psühholoogiliste sõdade ning infomõjutusteooriate eksperdi teadmistest ja oskustest.»

Teine valitud kandidaat, Paavo Nõgene, on Kersna sõnul kultuurimaastikul kogenud tegija – ta on juhtinud Vanemuise teatrit, kantslerina Kultuuriministeeriumi ja osalenud ka ERRi nõukogu töös. «Lisaks sellele, et Paavo Nõgene tunneb põhjalikult kultuurivaldkonda ning mõistab rahvusringhäälingu olemust ja rolli demokraatlikus riigis, on tema vaieldamatu tugevus pikaajaline kogemus eduka suurettevõtte juhina,» ütles Kersna.