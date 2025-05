KUKU Riigikohtusse edasi: Sarv tõi välja surnud imiku kolm võimalikku lämbumispõhjust

Tallinna ringkonnakohus otsustas vastsündinud lapse tapmises süüdi mõistetud Kairi Kuusemaa karistuse jätta muutmata, kuid laibarüvetamises mõisteti naine õigeks, kirjutas Postimees esmspäeval. Süüdimõistetu kaebab otsuse edasi. «Seda ma tean, et see on Kairi soov ja nüüd jääb oodata, mida tema perekond arvab ja seejärel saab selle sammu ette võtta,» kommenteeris Sarv.

«Kui enne koosnes süüdistus kahest olulisest osast, tapmine ja laibarüvetamine, siis laibarüvetamise (paragrahvi) me saime juba maakohtus eemaldatud ja sellega langes 50 protsenti süüdistusest ära. Sellest ülejäänud viiekümnest saime nüüd ringkonnakohtus omakorda 25 protsenti maha. Riigikohtus saab keskenduda kõige olulisemale teemale - hingamispuudulikkuse küsimus,» rääkis Sarv, lisades, et vastust otsitakse küsimusele, et kuidas sai see imikul tekkida.

Sarve hinnangul tapmist selles juhtumis ei toimunud. «Kohtuarst, kes asja hindas ja analüüsis - tema saabki olla minu hinnangul ainus spetsialist, kes selles küsimuses vastuseid saab anda - on öelnud, et tema ei saa öelda täiesti tõsikindlalt, et tapmine toimus,» põhjendas Sarv, lisades, et see jätab õhku kõrvaldamata kahtlused, et kas tegemist võis olla terviserikke, ebaõnnestunud elustamise või siis lämmatamisega. Ka ei ole prokuratuur Sarve sõnul terviserikke välistamiseks tõendeid esitanud.

Saatejuht viitas, et samas pole kahes kohtuastmes kõheldud, et kõik toimus nii nagu prokurör seda kirjeldas. «Nii nagu Eestis ikka mõnikord on, et lõplik tõde saabubki riigikohtus ja see, kui madalama astme kohtud oma arvamuse selles küsimuses ütlevad, siis lõplik sõna on Eestis öelda riigikohtul ja seda me küsima lähemegi,» nentis Sarv.