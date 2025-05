Joller Tallinna haiglast: jääb mulje, et abilinnapea eelistab suhelda meedia vahendusel

Joller sõnas, et nii riik kui ka linn on ühel meelel, et ühendamine on vajalik, et lõpetada olukord, kus Põhja-Eestis on eriarstiabi teenused killustatud eri asutuste vahele. «Paraku pealinna juhtimises kipub haiglate ühendamine ikka ja jälle aruteluks kellust ja betoonist, nagu lahendaks uus maja imeväel kõik aktuaalsed küsimused,» lisas ta.

«Haiglavõrgu arengusuundades ei ole öeldud, et kindlasti tuleb teha uus hoone. Võib-olla ongi see vajalik, ent seda ei saa teha enne, kui pole tehtud väga oluline ja suur eeltöö - haiglate juriidiline ühendamine. Juhtimise ja tugistruktuuride ühendamiseks, ühisteks riigihangeteks, ühtse kvaliteedisüsteemi loomiseks, omavahel «võidurelvastumise» lõpetamiseks, rahaliste ressursside ja inimeste targema kasutamiseks ei ole vaja ehitada väga kallist uut hoonet, milleks praeguses olukorras ju tegelikult raha ei ole.»



Joller tõdes, et Tallinna haiglahooned on küll amortiseerunud ja uusi ruume on vaja, kuid enne on vaja hoolega asjad läbi mõelda. Ta tõi näiteks Tartu, kus erinevate haiglate teenuste, personali ja logistika korraldamiseks kulus mitu aastat.



Ministri sõnul plaanib valitsus ühendhaigla loomise variante arutada juba lähiajal ning oodatakse ka linna poolseid samme. Jolleri sõnul kohtus ta abilinnapea Karl-Sander Kasega 25. aprillil ning omavahel lepiti kokku, et Kase saadab talle oma nägemuse linna mõtetest ja edaspidistest sammudest. «Paraku ootan seda siiani. Saatsin eile abilinnapea Kasele kirja, millele ootan vastust, et saaksime ühiselt Tallinna Haigla loomisega edasi liikuda. Paraku jääb praegu vägisi mulje, et abilinnapea eelistab suhelda meedia vahendusel,» lisas Joller.​