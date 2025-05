Ida-Virumaal Toila gümnaasiumis õppivate laste vanemad, kes on pidanud üle aasta nii kohalike võimuesindajate kui haridusministeeriumi juhtidega võitlust, et maakonna ainus läbinisti eesti keelekeskkonnaga keskkool ei muutuks edaspidi ainult põhikooliks, said halduskohtult oma taotlustele tagasilöögi.