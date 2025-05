«Parlamendil tuleb teha presidendi seisukohti arvestades seadusesse vajalikud täpsustused ja viia seadus põhiseadusega kooskõlla, et see saaks võimalikult kiiresti jõustuda. Vaid nii on võimalik vältida usuorganisatsioonide ärakasutamist vaenu või vägivalla õhutamiseks mõne teise riigi, rahvuse, usu või kultuuri või väärtusruumi vastu,» ütles Kiviberg.