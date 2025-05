Kogenud relvainstruktor ja endine politseinik Tõnis Orumaa ütles Postmehele, et kui tavainimesel ei tohi relv olla kabuuris laetult, siis politseinike puhul on vastupidi. «Politseiametnikud kannavadki relva laetult kabuuris, aga sõrm läheb päästikule alles siis, kui sa tahad seda kasutada,» selgitas Orumaa. «Tüüpiliselt toimub juhuslik lask siis, kui relva kabuuri tagasi pannes puudutab sõrm päästikut. Samuti võib see juhtuda, kui inimene näiteks komistab või kukub ja tahab instinktiivselt millestki kinni haarata.»

Orumaa ütles, et Viimsis juhtunut on tal täpsema info puududes raske hinnata. «Ma ei tea, kuidas täpselt see käis ja kas politseinikud teadsid juba auto peatamise hetkel, kes roolis on. Ei tea ka seda, miks relv välja võeti ja kas politseinikul oli kavatsus seda kasutada. Aga sundpeatumist tehes on politseil see õigus olemas.»