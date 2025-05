KUKU Jõks: Lääneranna valla vaidlusrahade eest saanuks pidada koole mitu aastat

Lääneranna vallavolikogu otsusest koolid sulgeda on möödas üle kahe aasta ja lapsevanemate kaebused haldus- ja ringkonnakohtus jäid rahuldamata. Nüüd on ots riigikohtu käes ja vahepealse ajaga on vallaga võitlemisest paari kooli lapsevanemad ka loobunud. «Täna on riigikohtus arutelu kolme kooli sulgemise põhiseaduspärasuse osas. Teiste koolide lapsevanemad juba loobusid,» selgitas Jõks. Kohtusse pöördusid seega Koonga, Metsküla ja Virtsu kooli õpilaste vanemad.

«See on närvipinge, see on rahaline kulu,» arutles Jõks, miks mõned lapsevanemad loobusid. Valla jaoks näib see vaidlus tema silmis olevat kergem ning talle teadaolevalt on vald vaidluseks kulutanud juba ligi 150 000 eurot. «Selle raha eest oleks saanud mitu kooli mitu aastat üleval pidada,» nentis Jõks. «Oleme ausad, Lääneranna vallal või mis iganes kohalikul omavalitsusel on lõputult raha, et oma kodanikega, oma valijatega vaielda.»