FOTOD Reservistid õhutõrje- ja suurtükiväepataljonist liitusid Siiliga

«Meie üksuse jaoks on hajutatult maastikul formeerimine esmakordne. Vajalik on harjutada formeerimist nii linnakus kui ka maastikul, kuna sõjaolukorras meil ei pruugi olla võimalik üksust linnakus formeerida,» rääkis suurtükiväepataljoni tulepatarei ülem kapten Mari-Li Kapp. Metsa varjus said reservväelased kätte nii oma varustuse kui relvad.