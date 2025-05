Mailis Repsi kohtuotsus lükati Sangaste lossi kahjunõude tõttu edasi

Möödunud nädalal mõistis riigikohus süüdi Sangaste endise vallavanema Kaido Tambergi, kes 2017. aastal müüs valla osaluse osaühingus Sangaste Mõis. Riigikohtu üldkogu leidis, et seadus lubab omavalitsusel nõuda ametnikult hüvitist, kui too on oma kohustuste rikkumisega tekitanud varalist kahju – just seetõttu on edasi lükatud ka Repsi kohtuasja menetlus.