Karmen Joller: kui arst on valmis suhtlema mõnes muus keeles, on see vastutulek tema poolt

«Ma usun, et kõik Eesti inimesed, sõltumata emakeelest ja rahvusest, mäletavad selgelt päeva, mil Venemaa alustas täiemahulist rünnakut Ukrainale. See idanaabri samm pingestas vene emakeelega inimeste olukorda Eestis – korraga oli raske olla venekeelne, sõltumata sellest, kas inimene ise pidas Venemaa käitumist lubamatuks või hoopis õigustas seda,» rääkis Joller ja selgitas, et nagu ühiskonnas laiemalt, on need pinged esile kerkinud ka tervishoiusüsteemis.