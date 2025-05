Pandeemia esimese laine ajal jagas MES ettevõtetele 86 miljoni euro jagu erakordselt soodsa protsendiga kriisilaene, et abistada Eesti põllumajandus- ja maamajandusettevõtteid. 2021. aastal paljastas riigikontrolli audit ja lahkas ajakirjandus, et laene jagati helde käega ka ettevõtetele, kel oli vähe pistmist põllumajandusega, kes ise kriisi mõju ei täheldanud või nägid mõjuna üksnes seda, et pank neile raha ei laena.