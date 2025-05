President Alar Karis mälestas Teise maailmasõja ohvreid.

President Karis rõhutas oma postituses, et Teine maailmasõda oli ränk tagajärg totalitaarsete ideoloogiate auahnetest püüdlustest ja nende režiimide omavahelistest sobingutest, samuti demokraatlike riikide suutmatuse tõttu neile ambitsioonidele aegsasti vastu astuda. Ta meenutas, et sõda, mis puhkes pärast Hitleri-Stalini pakti sõlmimist, tõi kaasa tohutu hulga ohvreid ning kujundas Kesk- ja Ida-Euroopa rahvaste saatust aastakümneteks.

«Sõjas nende režiimide poolt okupeeritud Eesti kaotas viiendiku oma rahvast,» märkis president, tuues esile meie rahvusliku tragöödia ulatuse. Ta lisas, et kuigi Natsi-Saksamaa kaotus tähistas ühe kurjuse võitu, ei tähendanud see veel vabaduse saabumist paljudele rahvastele, sealhulgas Eestile. «Õiglus ja vabadus saabusid alles aastakümneid hiljem,» lisas ta.

«Teisalt tõi see kaasa uue ja ühendatud Euroopa sünni, mille eesmärk on selliste katastroofide ärahoidmine,» sõnas Karis. Tema sõnul on oluline, et me mitte ainult ei mälestaks hukkunuid, vaid ka tegutseksime aktiivselt selle nimel, et mineviku õudused ei korduks.