«Väga paljud maailma riigid on mures arengute pärast, mis üldiselt inimõiguste, aga eriti meediavabaduse osas maailmas toimuvad, ja mõeldakse, kuidas neid lahendada. Seda oli näha ka just eelmisel nädalal välja tulnud Piirideta Ajakirjanike edetabelist. Põhilised mured on seotud majanduslike probleemide ja erinevate tehnoloogiliste arengutega. Ka see konverents on suunatud sellele, kuidas tehisaru paremini kasutada,» muljetas Lind Brüsselist Postimehele.