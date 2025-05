Riik plaanib neli haiglat Tallinnas ühendada eriarstiabi tippkeskuseks

Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on sisulised muudatused Tallinna tervishoiuteenuste korraldamises hädavajalikud.

«Kõik need neli haiglat on tugevad, kompetentsed ja teevad head tööd,» ütles Joller . «Suudaksime nii parandada ravikvaliteeti, lõpetada haiglate vahelise «võidurelvastumise», pakkuda meedikutele võimalust töötada ja oma oskusi tõsta tõelises tippkeskuses. Vähendame ka kulutusi, säästetud raha saab omakorda kasutada järgmiste inimeste ravimiseks ja aitamiseks, tehnoloogia arendamiseks ja uudsete ravimeetodite kasutuselevõtmiseks.»

Täna on Tallinna ja Harjumaa eriarstiabi teenused sotsiaalministeeriumi sõnul killustunud eri haiglate vahel, samuti arendatakse konkureerivaid teenuseid ning dubleeritakse üksteist. Näiteks arendavad vähiravi praegu nii PERH kui ka ITK, kes mõlemad on soetanud selleks kulukat tehnoloogiat ehk dubleerivad teineteist. Samal ajal ei ole ITK-s kiiritusravi võimalust ning sinna ravile sattunud patsiendid peaksid kombineeritud ravi jaoks liikuma kahe asutuse vahel.

Jolleri sõnul ei ole see mõistlik avaliku raha kasutamine, arvestades, et tervishoiusüsteem on kriisis ning aastas kasutatakse umbes 200 miljonit eurot tervisekassa reserve.