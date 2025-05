Euroopa Liidus alandati hundi kaitsestaatust

Europarlament kiitis neljapäeval heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku muuta ELi looduslike elupaikade direktiivi, et viia selle tekst hundi kaitsestaatuse küsimuses kooskõlla Berni konventsiooniga.

See tähendab, et hundi kaitsestaatust ELis alandatakse ning hunt nimetatakse rangelt kaitstu asemel lihtsalt kaitstud liigiks.

Euroopa Komisjoni hinnangul on Euroopas enam kui 20 000 hunti ning nende populatsioon üha kasvab, laieneb ka huntide asuala. «Looduskaitse seisukohast on huntide arvukuse kasv arvestatav edulugu, kuid mõnes piirkonnas on huntide arvukus muutunud probleemiks, eriti loomakasvatajate jaoks,» hindas komisjon.